Mario Hart: Leslie Shaw se burló de él de una forma que nunca pensaste [VIDEO]

“Desesperada estaría si no supiera cantar”, manifestó Leslie Shaw, luego que Mario Hart calificó de ‘desesperaditos’ a la popular ‘colorada’ y al modelo Krayg Peña por revelar, en el programa ‘Amor de verano’, que Korina Rivadeneira estuvo embarazada.



“Solo quiero dejar en claro lo siguiente: Tengo una carrera de 10 años, he hecho cine, televisión, teatro y continúo con mi pasión por la música. Desesperada estaría si no supiera cantar”, expresó Leslie Shaw, en clara alusión a Mario Hart.



Asimismo, está contenta porque su reciente tema ‘Loco’ se ubicó en el cuarto lugar de las canciones más solicitadas en ‘Spotify’.

“Agradezco al público por la acogida a mi nuevo tema, no pensé que llegaríamos tan rápido. Estamos solo a dos semanas de lanzada la canción y ya somos favoritos”, precisó Leslie Shaw.

HART SE LIMPIA

Por otro lado, Mario Hart negó que haya coqueteado con la modelo Paula Manzanal ahora que está saliendo con la ‘veneca’, como dejó entrever Tilsa Lozano recientemente.



“Eso es falso. No pasó absolutamente nada. La conozco (a Paula) hace años. Cuando llegó a Perú me habló”, dijo Mario Hart.



A su vez, criticó a Krayg Peña por hablar de Korina. “Es lamentable, sobre todo si Korina no quiere hablar de él. Mi posición es no hacer caso en absoluto, para no darle de comer a este chico”, acotó Mario Hart.