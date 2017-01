¿Mario Hart y Leslie Shaw juntos de nuevo en el escenario? Esto dijo el piloto [VIDEO]

¿Nuevamente juntos? Mario Hart se encargó aclarar que no quiere ni ver en pintura a Leslie Shaw. El piloto dijo que no volvería a compartir escenario con la cantante

Si bien Mario Hart no tiene el 'poder' de determinar que Leslie Shaw no sea contratada en los mismos eventos que él, lo que si tiene claro es que no volverá a cantar con ella.

Recodemos que, cuando eran pareja, Mario Hart y Leslie Shaw grabaron juntos el tema 'Tal para cual' que fue un éxito entre sus seguidores.

"Yo no puedo darle la opción a un empresario de quien contrate o no. Mientras no nos junte en el escenario y no se quiera generar más show de todo esto. Yo voy y cumplo mi trabajo", dijo Mario Hart en América Espectáculos.

El piloto se encuentra enfocado en su carrera como cantante y ya planea viajar a Colombia para grabar nuevos temas con los que quiere consolidar su carrera en el extrajero.

Mario Hart acaba de estrenar nuevo tema musical en su cuenta oficial de YouTube. El video cuenta con más de 15 mil reproducciones y todos sus fanáticos están más que contentos con lo nuevo de su artista.