Mario Hart llama 'desesperaditos' a Leslie Shaw y Krayg Peña [VIDEO]

Mario Hart se pronunció tras enterarse que Krayg Peña y Leslie Shaw lo intentaron relacionar con la modelo Paula Manzanal diciendo que le enviaba mensajitos cariñosos.

El piloto comentó que no quiere entrar en detalles y menos caer en el juego que parece traman Krayg Peña y Leslie Shaw ahora que está saliendo con Korina Rivadeneira.

Mario Hart llamó 'desesperaditos' a Krayg Peña y Leslie Shaw pues según dice, quieren a toda costa obtener una respuesta del piloto.

“Provoca contestar pero creo que caería en su juego si lo hago. Tendría muchísimo que decirle a ambos, porque los dos parecen estar desesperaditos", dijo Mario Hart en América Espectáculos.

Por otro lado, Mario Hart también se refirió a los detalles íntimos que relevó Krayg Peña sobre su ex Korina Rivadeneira. El venezolano dejó entrever que la modelo perdió un bebé de él.

“Eso me parece realmente deprimente. Pero, bueno, hay ocasiones en las que debe pasar algo para que conozcas realmente a las personas. Exponer a Korina, contar cosas íntimas sobre ella, no me parece", agregó el piloto.