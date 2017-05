Jazmín Pinedo destruye de la peor forma a Mario Hart y lo reta a esto [VIDEO]

Jazmín Pinedo no se guardó nada y arremetió contra Mario Hart por haber llamado 'ignorantes' y 'mediocres' a los panelistas de Espectáculos. El participante de Esto Es Guerra se refirió así a la 'chinita' y sus compañeros por especular sobre el supuesto embarazo de Korina Rivadeneira.

"Put...ese programa. Yo sé que ustedes (En Boca de Todos) son mucho más serios así que no caigan en el jueguito y las especulaciones de personas mediocres, ignorantes", declaró Mario Hart.

Ante esto, Jazmín Pinedo en un inicio señaló que no se referiría a Mario Hart porque no se sentía aludida ante las palabras de grueso calibre que tuvo el chico reality.

Korina Rivadeneira y Mario Hart ¿embarazados?

"Respecto a las declaraciones de Mario Hart las voy a tomar como de quien viene. No tengo por qué responderle a él ni a nadie. No me siento ni afectada ni tocada ni siento que se refiera a mí porque creo que me conoce muy bien y de mala persona no tengo ni un pelo", dijo Jazmín Pinedo.

Sin embargo, la conductora de 'Espectáculos' retó a Mario Hart a mencionar su nombre la próxima vez que lance esos calificativos y en ese caso sí le respondería y le diría de todo. Jazmín Pinedo terminó así su descargo:

"No tengo por qué responderle a Mario Hart porque esto no es un tema personal. Ahora, si él o Korina Rivadeneira quieren tomar todo esto de una forma personal y quieren dirigirse directamente hacia mí... Te reto que menciones mi nombre Mario Hart y que me hables directamente a mí. Porque sabes muy bien como ahí sí te respondería. Ahora, no me importa", declaró Jazmín Pinedo fuerte y claro.

Jazmín Pinedo le responde con todo a Mario Hart

