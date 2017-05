Mario Hart llora por eliminación de Korina Rivadeneira y amenaza con renunciar a 'Esto es Guerra' [VIDEO]

El piloto Mario Hart lloró en vivo luego de conocer que su esposa e integrante de su equipo, Korina Rivadeneira, fue eliminada a puertas de la final de Esto es Guerra. El capitán de 'Los Leones' incluso amenazó con renunciar al reality pues aseguró que no se encontraba en su mejor condición.

Mario Hart derramó unas lágrimas luego de conocer que Korina Rivadeneira la 'mejor competidora de su equipo', según mencionó, quedó fuera de la competencia.

"No me siento con ganas por la cantidad de cosaa que me vienen sucediendo aquí y afuera", comentó Mario Hart en Esto es Guerra luego de pedir un reemplazo.