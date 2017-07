Mario Hart está de malas. Y no solo porque su esposa, la venezolana Korina Rivadeneira, ruega desde la clandestinidad que no la expulsen del país sino que ayer se salvó de morir de milagro mientras competía en el Rally de Huancayo.



“Sí, fueron dos vueltas de campana no tan leves pero el auto resultó bastante dañado. Gracias a Dios mi copiloto y yo no tenemos nada (...) Fue algo circunstancial”, señaló Mario Hart a Latina tras su accidente.



Mario Hart y su copiloto Gustavo Medina trataban de conservar el primer lugar de la mencionada competencia cuando al parecer los frenos de la parte posterior de su auto les jugó una mala pasada y los hizo volar como si fuera una catapulta.



Afortunadamente ambos pilotos resultaron ilesos y Mario Hart se mostró agradecido con todas las muestras de apoyo que recibió. “Lamentablemente no pude continuar en carrera pero ya volveremos seguro para Caminos del Inca”, finalizó.



Mario Hart habla tras aparatoso accidente que sufrió en Huancayo

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.