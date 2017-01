Mario Hart sobre Korina Rivadeneira: "Estar a mi lado no es fácil" [VIDEO] Korina Rivadeneira dice que estuvieron saliendo, pero ‘ya no más’, pide que la ‘suelten’ y no le pregunten más por Mario Hart. Piloto afirma que ‘quien me quiera, tendrá que aceptarme con mi mochila’.

