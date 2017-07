Mario Hart lanza nueva canción dedicada a Korina Rivadeneira [VIDEO]

El piloto Mario Hart utilizó sus redes sociales para publicar un avance de su nuevo tema que estará dedicado a su esposa Korina Rivadeneira. Así lo anunció a través de su cuenta de Instagram.

Como se sabe, Mario Hart y Korina Rivadeneira no atraviesan un buen momento dado que la orden de la expulsión del país contra la venezolana sigue vigente.

"Cuando utilizas la música para expresar lo que sientes y haces las cosas con amor sale algo bueno. Creo que soltamos esto pronto", escribió Mario Hart en sus redes sociales.

Mario Hart y su nueva canción

"Mejor toma mi mano y no me sueltes haría lo que sea para no perderte", se escucha en la nueva canción de Mario Hart que al parecer tendrá por nombre 'Amor Real'.

Recordemos también que Mario Hart se salvó de morir de milagro mientras competía en el Rally de Huancayo, el pasado fin de semana. El piloto sufrió un terrible accidente automovilístico en plena competencia.