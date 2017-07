Mario Hart: Estos son los videos y audios privados que Olinda Castañeda filtró y molestaron al piloto [VIDEO y FOTOS]

En julio de 2016, Mario Hart le escribió a la ex pareja de Olinda Castañeda,Jean Francois Dietli, para contarle que la modelo consumió drogas y le metía drogas en la boca a los asistentes de una discoteca. De esta manera, el piloto pretendía que la modelo deje de dar declaraciones sobre la noche que pasaron juntos.



¿Qué es lo que molestó tanto a Mario Hart para comportarse de esta manera y hacer que la modelo casi pierda la custodia de su hija? El piloto le pidió a Olinda Castañeda que no filtre los videos ni audios que le envió cuando aún mantenía una relación con Leslie Shaw.



Olinda Castañeda no le hizo caso a las amenazas de Mario Hart y dio una entrevista el 11 de julio de 2016 a Día D, donde mostró los audios y los videos que el piloto le había enviado, días y horas antes de que terminarán besándose en discoteca. El video del ampay fue visto por más de 52,968 personas.



"Me mandó mensaje su papá, su manager, el mismo Mario", indicó Olinda Castañeda en el programa "Amor, amor, amor". El papá de Mario Hart y el piloto se contactaron con Jean Francois Dietli para que la modelo pierda la custodia de su hija. Mira los videos aquí.



Olinda Castañeda deja en claro quien es Mario Hart