El fin de la relación entre Mario Hart y Leslie Shaw se produjo por un video en el que se ve al piloto besando a la modelo Olinda Castañeda. La enemiga de Tilsa Lozano se presentó en varios programas y contó su versión sobre los hechos, tras esto le empezaron a llegar amenazas.



Mario Hart le escribió a la ex pareja de Olinda Castañeda,Jean Francois Dietli, para enviarle un video de la modelo consumiendo drogas. De esta manera, el piloto pretendía que la modelo deje de dar declaraciones sobre la noche que pasaron juntos.



"Me mandó mensaje su papá, su manager, el mismo Mario", indicó Olinda Castañeda en el programa "Amor, amor, amor". El papá de Mario Hart y el piloto se contactaron con Jean Francois Dietli para que la modelo pierda la custodia de su hija.



La modelo publica estos videos tras la noticia de que el papá de Mario Hart pidió a Migraciones que expulse a Krayg Peña. El papá del piloto le escribió a Olinda Castañeda que no se metiera con su familia porque le iba a ir mal.



Olinda Castañeda deja en claro quien es Mario Hart