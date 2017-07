Mario Hart reaparece en show para fans junto a guapa venezolana ¿Korina Rivadeneira? [VIDEO y FOTOS]

Mario Hart decidió reaparecer ante su legión de seguidores. A través de un show gratuito y acústico, el piloto cantó algunos de sus hits más sonados. El aún participante de Esto Es Guerra invitó a todos sus fans a través de sus redes sociales para este encuentro.

Durante el show, tuvo una invitada venezolana muy especial. Aunque sus seguidores se emocionaron al escuchar esto, pensando que verían a Korina Rivadeneira, quien apareció fue la mejor amiga de su esposa: Geraldine Roldán.

La mejor amiga de Korina Rivadeneira apareció en el escenario bailando junto a Mario Hart, apoyándolo todo momento. Recordemos que ella también participó en una entrevista con Día D y señaló que su amiga recibe apoyo de parte de la familia de su esposo.

"No es la persona que era hace un año que sonreía, que estaba feliz, que saltaba, que tú la veías y solo sonreía. De verdad es mucha carga. Imaginarse a una persona vivir todo esto. Gracias a Dios tiene familia cerca: la familia de Mario que la ha apoyado mucho. Pero no tiene a su papá o a su mamá o a su hermana", decía en una entrevista Geraldie Roldán.

La aparición de Mario Hart frente a sus fans se da después de la entrevista exclusiva que dio su mamá, Maribel Del Águila, en el programa Día D. La suegra de Korina Rivadeneira le dio todo su respaldo a la venezolana y hasta deslizó la posibilidad de un embarazo.

"Yo sería feliz con mis nietos corriendo acá. Mario toda la vida ha querido tener sus hijos y le encantan los niños. Es más... No, mejor no decimos nada. No, jajaja. No han encargado. Al menos que yo sepa", dijo entre risas nerviosas la mamá de Mario Hart.

