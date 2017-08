Mario Hart dice no tener problemas con Peluchín, le dicen para enlazarlo en vivo y él pone esta cara [VIDEO]

Mario Hart reapareció recientemente en una conferencia de prensa para anunciar detalles de su participación en el mega concierto de música urbana. El evento se realizará el 2 de setiembre y contará con las presentaciones de J Balvin, Ozuna, Yandel, Zion y Lenox y Leslie Shaw.

Durante su presentación frente a los medios de comunicación, Mario Hart fue puesto en aprietos por los colegas al pedirle cantar frente a las cámaras. Visiblemente nervioso, el piloto aceptó el reto. Posteriormente, los hombres de prensa lo trolearon diciendo que estaba listo para un Grammy.

Pero eso no fue todo. Durante la presentación, uno de los reporteros de Amor Amor Amor le preguntó a Mario Hart por la enemistad que tiene con Peluchín. Ante esto, el piloto señaló no tener ningún problema en reunirse con él para hablar.

"No lo sé. Definitivamente hay muchas cosas que me gustaría decirle a Rodrigo pero... Por ahora no se puede en televisión, ojalá algún día tenga la suerte de cruzármelo públicamente para conversar con él", dijo Mario Hart.

Mario Hart canta en vivo

Pero luego vino lo más curioso. El piloto estaba seguro que Peluchín nunca lo invitaría a su programa. Sin embargo, el reportero de Amor Amor Amor indicó sí está invitado al espacio de Latina. "Es más, estamos en microondas ahorita, te podemos enlazar", dijo el hombre de prensa.

Ante esta invitación, la cara de Mario Hart cambió radicalmente y respondió rápidamente: "No, no te preocupes". Su cambio de opinión hizo que todos los colegas en la conferencia de prensa soltaran una risa.

Pero eso no fue todo. Mario Hart reconoció que fue un error haber dicho que la prensa de espectáculos era una porquería y que no la necesitaba. Incluso, contó que si lo dijo fue por estar muy estresado con todo lo que vivía.

"Creo que me referí mal, me entendieron mal. Lo más probable es que me haya referido mal. Lo que dije es que yo no necesito a la prensa de espectáculos para poder seguir desarrollando mis negocios y carrera musical. Si me equivoqué, lo acepto. Estaba un poco estresado y cargado. Me rectifico en lo que alguna vez dije", declaró Mario Hart.

Mario Hart sobre Peluchín

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.