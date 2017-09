¿Qué hemos hecho para merecer esto? Según Mario Hart, no somos dignos de sus fotos. Hace unos días, el chico reality subió una foto a su cuenta de Instagram. Lo curioso fue el notorio retoque que le dio a la imagen. Sus seguidores no tardaron en notar el exceso de edición y se lo hicieron saber.

"Al parecer la gente ya no sabe donde gastar su dinero y manda a hacerse Photoshop, en vez de que pongan ONGs para la ayuda a los niños o a la sociedad", escribió un usuario de Instagram. "Eso es paint jajajaa (sic)", aseguró otro usuario. "Aprende a usar photoshop, sorry ah", bromeó otro.

Lo cierto es que la foto no parecía real. Al parecer, el filtro que usó Mario Hart hacía ver la imagen como un dibujo y eso hizo que se vea como una foto falsa. Además, su rostro y piel se mostraron diferentes en la imagen y el corte en su cuello hacía creer que se le pasó la mano con el Photoshop.

Pero eso no fue lo peor. Mario Hart leyó las críticas a su foto y decidió responderlas, de la peor manera posible. El chico reality grabó un video para sus seguidores, mostrando el jacuzzi de la foto, para demostrar que no se trataba de una foto falsa. Además, se mostró molesto por las críticas.

"Bueno, tanto cuestionamiento de que Photoshop, que si esto. No volveré a subir una foto sexy, no se lo merecen", aseguró Mario Hart en su cuenta de Instagram. Sí, así como lo lees. No te lo mereces. Parece ser que ahora, tendremos que vivir nuestras vidas sin las fotos sexys de Mario. ¿Qué será de nosotros?

Tranquilo, como no somos capaz de continuar sin la sensualidad de Mario Hart, te dejamos sus mejores fotos en esta nota.

