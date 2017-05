¿Mario Hart es pisado? Korina Rivadeneira va a querer leer esto [VIDEO]

Mario Hart reveló en el programa En Boca de Todos que Korina Rivadeneira no tiene las contraseñas de sus redes sociales pero por un tema de seguridad, sí maneja su código de celular.

"No tiene las claves de mis redes sociales, pero sí de mi celular. No chequea mi Whatsapp. Solo tiene la clave en caso de emergencia. No es de revisar el celular ni tampoco lo permitiría. Muchas veces hay conversaciones en grupo, con patas y amigos...", dijo Mario Hart.

Sin embargo, Maju Mantilla le dio una idea para que Korina Rivadeneira ya no pueda desbloquear su celular: teléfonos con bloqueo usando la huella digital del dueño. Mario Hart reflexionó sobre la idea y señaló que era una buena alternativa.

¿Mario Hart pisado?

Pero no todo quedó ahí. 'Carlota' consultó con Mario Hart si se consideraba pisado al aceptar que Korina Rivadeneira tenga su clave de celular y, debido a su reputación de mujeriego, ella siempre esté en todos sus eventos.

"¿Yo, pisado? Del 1 al 10 soy -5", dijo Mario Hart. Sin embargo, ninguno de los panelistas de En Boca de Todos le creyó debido a sus anteriores respuestas. Incluso cuando le preguntaron si era celoso, el chico reality negó serlo.

"¿Celoso? Soy 2 (del 1 al 10)". Esta respuesta tampoco fue aceptada por los panelistas de En Boca de Todos, quienes señalaron que la nariz de Mario Hart estaba creciendo con tantas mentiras.

