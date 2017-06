Mario Hart presume su habilidad en manejo de armas de fuego ¿Sacará licencia? [VIDEO]

Mario Hart es uno de los chicos reality más polémicos y, tras su matrimonio con Korina Rivadeneira, ha estado en el ojo de la tormenta mediática. Sus escándalos en Chollywood hicieron que su carrera como piloto de autos quede en un segundo plano.

Sin embargo, la habilidad de Mario Hart en la pista de carreras nunca se ha puesto en duda. El chico reality ha tenido una serie de reconocimientos como piloto y está muy orgulloso de eso. Ahora, parece que descubrió un nuevo talento.

¿De qué se trata? Mario Hart compartió a través de su cuenta Instagram una serie de videos portando armas de fuego. En las imágenes se ve cómo el chico reality le da a varios blancos en un tiempo "récord" de 9 segundos.

Mario Hart disparando

La nueva habilidad descubierta de Mario Hart terminó por asustar a Korina Rivadeneira, quien también iba a disparar a modo de competencia. Sin embargo, la venezolana señaló que ya no lo haría porque se dio cuenta que su esposo era mejor.

"Ya no quiero competir. Ya no quiero competir con Mario. Ya fue. Ya perdí. Qué bestia. Por amor de Dios. ¡No lo puedo creer! De verdad ya no quiero competir, no me interesa. Ya perdí. Mira esto (enseñando el disparo de Mario)", dijo Korina Rivadeneira.

Mario Hart disparando

