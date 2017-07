Se le viene la noche. La modelo Korina Rivadeneira tiene un pie fuera del país luego de que Migraciones cancelara su residencia y ordenara su pronta expulsión. En redes sociales, muchos recordaron la promesa que hizo su esposo, Mario Hart, de seguirla a donde vaya.

En mayo, Mario Hart se presentó en El Reventonazo de La Chola para expresar su sentir ante la posible deportación de Korina Rivadeneira, la misma que ahora es inminente. El piloto, en aquella ocasión, mencionó que se iría con ella si fuera deportada.

“Tomaría la decisión de irme con ella donde tengamos que irnos. No estaría feliz estando en un lado y mi esposa en otro. Korina es una chica que no le hizo daño a nadie, y no me parece justo que le esté sucediendo todo esto. Yo decidí estar a su lado, yo decidí ser el aporte que ella necesita acá”, expresó Mario Hart.

Mario Hart prometió irse con Korina Rivadeneira

En redes sociales, muchos usuarios pidieron a Mario Hart que cumpla su promesa, sus fans, en cambio, solo quieren que la situación de Korina Rivadeneira mejore.

Como se sabe, Korina Rivadeneira pasó a la clandestinidad luego de que cancelaran su residencia. La 'veneca' dejó en claro esta situación a través de un mensaje en video en el que se mostró asustada porque la Policía ya estaría buscándola.



"La Policía me está buscando en este momento, cosa que me tiene muy mal y muy asustada, pero quiero que sepan que yo no he hecho nada malo y que no merezco lo que me está pasando", dijo Korina Rivadeneira en video emitido este lunes por la noche en el programa Beto a Saber de ATV.