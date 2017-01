¿Mario Hart reveló que ama a  a Korina Rivadeneira? ¡Esta foto te sorprenderá!

El piloto Mario Hart parece que atraviesa por una de las mejores etapas de su carrera. Ahora que consolida su faceta musical, el amor también le sonríe.

La modelo venezolana Korina Rivadeneira se ha convertido en la culpable de los suspiros Mario Hart y así lo demuestra él en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Mario Hart compartió una imagen en la que deja en claro cuales son sus sentimientos por Korina Rivadeneira.

No tengo tiempo para odiar a los q me odian, ando demasiado ocupado amando a los q me aman! 😘😘 Una foto publicada por MARIO HART (@mariohart) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 6:11 PST

"No tengo tiempo para odiar a los que me odian, ando demasiado ocupado amando a los que me aman", escribió Mario Hart acompañado de una foto junto a Korina Rivadeneira.

De inmediato muchos de sus seguidores se mostraron sorprendidos con las declaraciones de Mario Hart mientras que otros le reprocharon su 'facilidad' para cambiar de pareja.

Recordemos que Mario Hart finalizó hace unos meses su relación con Leslie Shaw esto tras ser captado besando en una discoteca a Olinda Casteñeda. Dios los cría...