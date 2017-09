¿No que no más fotos, Mario? Hace una semanas, Mario Hart subió un video en el que dijo que no subiría más fotos 'sexys' porque 'no las merecemos'. Sin embargo, el chico reality no ha parado de llenar su cuenta de Instagram con fotos suyas.

Esta vez, una nueva foto de Mario Hart ha sido blanco de burlas. En esta ocasión, se trata del peinado del piloto. Los usuarios no dudaron en opinar sobre el nuevo estilo que el esposo de Korina Rivadeneira.

"Trenzas no. 😒 ¿Porque eres rebelde? Uno te dice 'no'. Hazte el look pasado. El Rubio con que te pintaste la primera vez.😊", escribió @alexandra_4455, quien hasta aconsejó a Mario Hart que peinado debería llevar.

Algunos incluso compararon su nuevo peinado con el lomo de Godzilla. Esto luego de que Korina Rivadeneira subiera unos videos a sus Instagram Stories, en donde se ve a Mario Hart de frente con su nuevo peinado.

También en sus Instagram Stories, Korina Rivadeneira subió unos video junto a un bebé, lo que generó que sus seguidores pensaran que estaba demostrando su deseo de ser madre.

"Este angelito me traerá solo bendiciones", escribió Korina Rivadeneira en la foto en la que se le ve cargando de los más feliz a un bebe. Además, adornó toda la extensión de la foto con corazones azules que enmarcaban el tierno momento.

Para sus fanáticos, Korina Rivadeneira podría estar demostrando su deseo de convertirse en madre. Ahora que es una mujer casada, es natural que quiera formar una familia y ya que la justicia ya no lo persigue, no hay nada que se lo impida.

