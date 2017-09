Mario Irivarren: "Tengo el corazón contento" [VIDEO]

"Me va muy bien en el amor, soy afortunado”, comentó el ‘guerrero’ Mario Irivarren sobre su relación con Ivana Yturbe, con quien fue ampayado la semana pasada en un concierto de reguetón.

“No quiero entrar en detalles de mi vida privada, pero me siento bien, tengo el corazón contento", añadió Mario Irivarren, quien inauguró ‘Wash Factory’, su local para lavado de autos en San Luis.



Aunque Ivana no lo acompañó, Mario Irivarren comentó que tenía otras actividades que realizar, “pero ella me apoya y envía toda su buena vibra”, dijo Mario Irivarren.



Asimismo, detalló que espera tener más oportunidades para convertirse en actor y le deseó toda la suerte del mundo a Alondra, quien debutará como actriz en una novela de América Televisión. (E.C.)



