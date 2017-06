Mario Irivarren y su conmovedor mensaje para Diana Sánchez tras triunfo en El Gran Show [VIDEO y FOTOS]

Sabemos que están pendientes del Perú vs. Jamaica, pero esta noticia te sorprenderá. El participante de Esto es Guerra, Mario Irivarren, asombró a sus seguidores con un tierno mensaje que publicó en Instagram para Diana Sánchez.

Mario Irivarren le pide disculpas a Diana Sánchez por no haberla felicitado por ganar El Gran Show, así como tu le pedirás perdón a tu flaquita por llevarla a ver el Perú vs. Jamaica en lugar de a una cena romántica. "Por falta de tiempo no pude ver la final del EGS y por olvidadizo se me pasó felicitarte hermana", escribe el chico reality en Instagram.



"Ahora me puse a ver tus bailes de la final y algunos bailes que habías hecho durante la temporada y me saco el sombrero. Eres lo máximo hermana, desde mi humilde punto de vista eres la mejor bailarina que he visto", escribió Mario Irivarren. La imagen tiene más de 460 Me gusta.



En la foto que publicó Mario Irivarren junto a su mensaje se ve al chico reality junto a Diana Sánchez en la playa, en la imagen se ve la química que tienen los chicos realities. "Bien merecida esa copa. Felicitaciones y que sigan los exitos",finaliza el chico reality.

Por falta de tiempo no pude ver la final del EGS y por olvidadizo se me pasó felicitarte hermana. Ahora me puse a ver tus bailes de la final y algunos bailes que habías hecho durante la temporada y me saco el sombrero. Eres lo máximo hermana, desde mi humilde punto sin vista eres la mejor bailarina que he visto. Bien merecida esa copa. Felicitaciones y que sigan los existos! @dianasanchez_4 @dianasanchez_04 (No se cuál es. Díganme para borrar el falso) Una publicación compartida de Mario Irivarren (@marioirivarren) el 13 de Jun de 2017 a la(s) 1:56 PDT

