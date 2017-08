Mario Irivarren denuncia impostor en Facebook que invita a salir a sus seguidoras [VIDEO]

Una seria denuncia. Mario Irivarren, participante de Esto Es Guerra, reveló a través de sus redes sociales que un inescrupuloso hombre utiliza una cuenta Facebook falsa para hacerle propuestas indecentes a sus seguidoras.

A través de unas publicaciones en Instagram, Mario Irivarren compartió un par de pantallazos de una conversación entre su supuesta cuenta de Facebook con una fan. En ella, el impostor le dice a la joven que la recogerá en su casa para verse.

Por este motivo, Mario Irivarren decidió grabar un video para aclarar que esa cuenta Facebook es falsa y que él nunca mantiene ese tipo de conversaciones con sus seguidoras. Por ese motivo, pide a todas estar alertas y no hacer caso.

"Me acaban de mandar esas conversaciones que acabo de publicar. Está de más decir que no es mi Facebook. No se la crean, no le hablo a nadie por mi Facebook personal, tampoco le escribiría a nadie para recogerlo en su casa. Así que chicas mucho cuidado con esos enfermos", dijo Mario Irivarren.

Mario Irivarren en Instagram

Mario Irivarren: Falso Facebook Mario Irivarren: Falso Facebook

Mario Irivarren: Falso Facebook Mario Irivarren: Falso Facebook

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.