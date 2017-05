Mario Irivarren: Gian Piero Díaz y excompañeros de Combate dicen esto de su hermano [VIDEO]

El conductor de Combate, Gian Piero Díaz, habló de Ricardo Javier Irivarren León, hermano de Mario Irivarren y lamentó que el exparticipante del reality de ATV esté pasando por un momento tan complicado tras la detención de su hermano por posesión de droga.

Gian Piero Díaz comentó que el hermano de Mario Irivarren entró en negociaciones para formar parte de Combate pero que no tenía mucha información al respecto pues en ese momento él no se encontraba en la conducción.

Además, el conductor de Combate manifestó que Mario Irivarren siempre tendría su respaldo y que lamentaba que el chico reality esté pasando por una situación tan complicada. Gian Piero Díaz le reiteró su apoyo para cuando lo necesite.

Hermano de Mario Irivarren en el momento que es presentado a la prensa. (Video Trome/José Yucra)

"Me imagino que está preocupado por otras cosas. Él sabe que cualquier cosa que necesite me tiene ahí. Pero sí es complicado. Es una situación difícil. Creo que (las negociaciones para el ingreso del hermano de Mario Irivarren) fue en la época en la que nosotros no estábamos porque yo estando acá, no recuerdo de que iba a entrar", comentó Gian Piero Díaz en Cuéntamelo Todo.

En tanto, Zumba le dedicó unas palabras a Mario Irivarren y le recomendó tener muchísima fortaleza en este momento tan complicado que está pasando por su hermano.

"No pierdas esa fortaleza. Siempre debes seguir adelante y tu familia te necesita muchísimo. A pesar de las adversidades y de la situación, tú tienes que estar ahí apoyando a tu mamá, tu papá, que sé que no la están pasando bien. Te quiero mucho", dijo Zumba a Mario Irivarren

Gian Piero Díaz sobre hermano de Mario Irivarren

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.