Mario Irivarren habló de la 'relación' entre Ivana Yturbe y Jota Benz ¿Da la bendición? [VIDEO]

Mario Irivarren está alejado de Esto Es Guerra luego que le diagnosticaran Hepatitis A. Por ese motivo, el participante del reality estuvo internado un par de días en una clínica local. Pese al fin de su relación, Ivana Yturbe fue a visitar a su ex e incluso lo llevó hasta su casa.

Este hecho haría pensar que Mario Irivarren e Ivana Yturbe podrían retomar su relación pronto pues no es la primera vez que ambos terminan. Incluso, se especuló que después de enterarse de esto, Jota Benz dejó de coquetear con su compañera en Combate y empezó a prestarle más atención a Luciana Fuster.

¿Qué está pasando entre Ivana Yturbe y Mario Irivarren? Trome habló en exclusiva con el participante de Esto Es Guerra, quien aclaró por qué su ex fue a verlo a la clínica cuando estuvo internado.

"Cuando hicimos público el término de nuestra relación, siempre dijimos que habíamos terminado en buenos términos. Tenemos una buena relación. Mi mamá no sabe manejar, no tiene brevete. No tenía quien me ayude y le pedí que por favor me diera la mano y lo hizo, cosa que yo haría por ella porque se mantiene una buena relación definitivamente", dijo Mario Irivarren.

Mario Irivarren habla de su relación con Ivana Yturbe

Además, Mario Irivarren también se refirió a los coqueteos entre Ivana Yturbe y Jota Benz. Más allá de darle la bendición, el excombatiente declaró que todo se trata de un show porque al público le gusta ver parejitas.

"Todos sabemos cómo se maneja el reality, el show. Muchas veces son los mismos compañeros, la producción, se prestan para chacota. A mí toda la vida me han relacionado con miles de personas. Es inevitable. Siempre van a buscar relacionarte, eso es lo que vende", declaró Mario Irivarren.

