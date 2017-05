Mario Irivarren pasa su peor momento familiar por su hermano sentenciado a 6 años de cárcel [VIDEO]

Mario Irivarren se refirió al difícil momento que atraviesa su familia, luego que su hermano Javier fue sentenciado a 6 años de prisión por tráfico ilícito de drogas. “Son momentos difíciles, pero uno no puede agachar la cabeza, lo afronto y sigo adelante, hay que salir de las adversidades”, dijo el ‘guerrero’.



“Yo me levanto muy temprano y me acuesto tarde para sacar adelante a mi familia, por ellos, porque son lo que más quiero”, añadió Mario Irivarren.

De otro lado, Ivana Yturbe negó que haya terminado su relación amorosa con Mario Irivarren. “Mi relación con Mario es increíble y lo estoy apoyando, estoy ahí para él”, señaló la modelo.

Mario Irivarren habla sobre su hermano

HERMANO A PENAL DE CHINCHA



El hermano de Mario Irivarren, Ricardo Irivarren León (27), pasó su tercera noche en el calabozo del Palacio de Justicia, y en los próximos días será recluido en el penal de Chincha, por decisión del INPE.



En esa prisión cumplirá su condena de seis años y ocho meses por haber sido hallado con 7 kilos de cocaína que iban a enviar a España. La sentencia concluirá el 6 de enero del año 2024. Con él también fue condenado Daniel Quispe