Mario Irivarren reacciona así cuando le hablan del embarazo de Ivana Yturbe [VIDEO]

El ampay a Ivana Yturbe saliendo de una clínica ginecológica prendió todas las alarmas sobre un nuevo sobrino en Chollywood. La joven pareja de Mario Irivarren fue captada por las cámaras de Amor Amor Amor con el comprobante de unos exámenes que se realizó y fue cuestionada sobre un supuesto embarazo.

Ivana Yturbe fue sorprendida por las cámaras del programa de Peluchín y Gigi Mitre en horas de la noche. La joven incluso preguntó si se trataba de una broma pero nunca se supo la verdad.

Según contó Brunella Horna en el programa Espectáculos, Ivana Yturbe iba a estar en el programa Amor Amor Amor para aclarar la situación, pero por la entrevista con Renzo Costa no apareció en el programa.

¿Ivana Yturbe embarazada?

Ante esta noticia, Mario Irivarren fue consultado sobre el supuesto estado de Ivana Yturbe. El participante de Esto Es Guerra tomó con humor la noticia y tuvo una reacción divertida.

"Voy a ser papá, ¡me acabo de enterar Manuelito! Yo no sabía. Me acabo de enterar por televisión y de ahí me di cuenta que era mentira", dijo Mario Irivarren en tono gracioso.

Además, la pareja de Ivana Yturbe manifestó que la única hija que él tiene se llama Waka y se trata de su perrita que se perdió hace algunas semanas pero que ya tiene consigo. Mario Irivarren también le pidió a todos sus seguidores y amigos que no lo feliciten porque aún es joven y no tiene en sus planes tener un bebé.

Mario Irivarren habla del embarazo de Ivana Yturbe

"No está en mis planes, no me nació todavía el instinto paternal. Con las justas a mis sobrinos. Estoy joven, todavía tengo 26 años y estoy enfocado en mis proyectos, estoy full chamba y todavía no está en mis planes encargar a la cigüeña que me traiga el bebito", declaró Mario Irivarren.

