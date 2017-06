Mario Irivarren desata su furia contra reportera de 'Amor amor amor' por mentirle [VIDEO]

El guerrero Mario Irivarren utilizó su cuenta de Twitter para revelar que una reportera del programa Amor, amor, amor no se identificó como tal cuando se acercó a entrevistarlo. El novio de Ivana Yturbe mencionó que la periodista argumentó que trabajaba en un conocido diario para acercarse a él y obtener sus declaraciones.

Como se sabe, Mario Irivarren está prohibido de declarar a medios que no pertenezcan a América TV. De lo contrario, el guerrero es sancionado con descuentos o multas en el salario que le da el reality.

"Mario Irivarren e Ivana Yturbe juerguean por separados" era el nombre de la nota que presentó el programa 'Amor, amor, amor' en el que se puede escuchar las declaraciones del guerrero.

Mario Irivarren en AAA

"Que poco profesional que una reportera se presente como trabajadora de una diario, cuando en realidad es del programa AAA. Un poco más de ética profesional a la hora de trabajar. Ya que eso es parte de la formación universitaria que reciben", escribió Irivarren en Twitter.

"No manches el nombre de tus colegas y de tu profesión actuando de manera incorrecta. Todo esto va dirigido a la señorita que me entrevistó el domingo, a la cual trate siempre con respeto y educación", agregó el popular integrante de 'Esto es guerra'.

Mario Irivarren mencionó que ahora prefiere hablar de temas económicos, políticos y educativos, más no de su vida íntima. "Mi vida privada no es un tema de interés nacional y sobre mi vida privada no saldrá una palabra de mi boca", puntualizó.