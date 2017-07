Mario Irivarren sorprendió al trabajar como cobrador de micro y cantar 'despacito' a pasajeros [VIDEO y FOTOS]

Mario Irivarren vivió una nueva experiencia en 'Estás en Todas'. El integrante de 'Esto es Guerra' se lució como cobrador de micro sorprendiendo a los pasajeros que subían a la unidad de transporte.



Mario Irivarren se puso la camisa de una línea de transporte que va por las zonas populares de Lima y no dudó en actuar como un típico cobrador. El guerrero indicó que esa experiencia no le resultaba nada nueva debido a que en su niñez y adolescencia siempre se transportaba en combi o micro y por ello se conoce las rutas y la manera en que se comportan.



Al inicio algunos pasajeros no reconocieron a Mario Irivarren, pero al percatarse, más de una lo empezó a llamar 'churro', haciendo sonrrojar al guerrero.

Mario Irivarren pasó un día siendo cobrador de micro

En esta experiencia no podía faltar Sheyla Rojas, la conductora de 'Estás en Todas' también se hizo pasar como una pasajera más y hasta se animó a cantar en el micro porque no tenía sencillo para pagar su pasaje. El resultado de esa experiencia fue desastroza.



Mario Irivarren sorprendió a todos en su nueva faceta

MARIO IRIVARREN Y SU NUEVA VERSIÓN DE 'DESPACITO'



Posteriormente, Mario Irivarren se animó también a cantar una nueva versión de 'Despacito' llamado 'pague con sencillo', que podría convertirse en el nuevo himno de los cobradores de transporte público.



"No es un trabajo nada fácil. La labor que realizan día a día los transportistas es ardua. Conversaba con uno de ellos y me comentaban que su ruta duran tres horas de día y tres horas de vuelta. He tenido oportunidad de viajar en transporte público y uno puede contar cualquier tipo de experiencia", contó Mario Irivarren.



Mario Irivarren agradeció a los pasajeros que disfrutaron el viaje en el bus. "Todo ese cariño, esa buena vibra se siente muy lindo"