Marisol conmueve a todos con mensaje de despedida para su hijo [FOTO]

La 'Faraona de la cumbia', Marisol Ramírez, está atravesando uno de los peores momentos. La cantante decidió utilizar sus redes sociales para expresar la pena de decirle adiós a su hijo, quien decidió dejar tierras peruanas para estudiar música.

A través de su cuenta Facebook, Marisol compartió un extenso mensaje diciéndole adiós a su joven hijo. En el post, lamenta no haber sido un modelo de madre para él pero se esforzó para darle lo mejor.

"Mi amor, no me imagino lo que pasará cuando regrese a casa y tú no estés. Mis días serán tristes sin ti. No solo eres mi hijo si no también mi compañero. Trabajamos juntos hace varios años y hoy y siempre mi canto no será el mismo sin tenerte a mi lado tocando tu guitarra hasta que vuelvas. Has sido, eres y serás siempre mi orgullo y mi esperanza y el ejemplo de tu hermanito no lo olvides", escribió Marisol en Facebook.

Pero no es todo. La cantante de 'La escobita' pide que el tiempo pase rápido para verlo en las próximas vacaciones. Además, Marisol le pide a su hijo que aprenda de esta experiencia y que 'aprenda a volar'.

"Tal vez con el tiempo poco a poco supere este momento pero hoy es imposible. Este sacrificio no será en vano. Sé que lo aprovecharás y cuando pase el tiempo y seas un profesional sabrás que valió la pena este dolor y está decisión. Hasta pronto mi amor te esperamos en tus primeras vacaciones. Sé fuerte y valiente como siempre te enseñé y no te olvides que no estás solo", escribió Marisol.

