Facebook: Bailarina revela su identidad y defiende show sin censura en discoteca [VIDEO y FOTOS]

El show sin censura de bailarina en la discoteca Nazca Vip sigue dando que hablar. Marita Guevara Soto, la modelo invitada esa noche, defendió su presentación a través de Facebook. La publicación tiene más de 200 me gusta.





"Ojo no apto para cucufatos ni cucufatas ok, el video tiene 210.346 reproducciones vuelvo a repetir son juegos que hago simulaciones no hay sexo gracias por entender", explico la bailarina Marita Guevara sobre el video de Facebook. La modelo recibe apoyo de sus seguidores en la mencionada red social.



La joven también indicó que hacía el show porque es parte de su trabajo. "Mi show es atrevido si me calateo es mi problema, yo solo soy una trabajadora que obedece ordenes ...a los de mente cerrada o se hacen los ofendidos por algo simplemente ahórrate tiempo y bloqueame y punto", escribe Marita Guevara en Facebook.



El show sin censura genera polémica

En las imágenes se ve que la bailarina anima a los asistentes a la discoteca a bailar con ella. La modelo sienta a uno de los participantes en una silla, se arrodilla y le permite que la coja por la cabeza para acercarla a su miembro viril, así se observa en el video de Facebook.



La bailarina se desnuda en el escenario y se echa cerveza por el cuerpo mientras los asistentes, en su mayoría hombres, le gritan emocionados. El video en Facebook tiene más de 210.342 reproducciones.



Las imágenes en Facebook han generado diversas reacciones. Usuarios bromean y piden la dirección del local, mientras que otros se indignan por las imágenes cuasi eróticas que se ven en el video. Más noticias que generen polémica en redes sociales aquí.