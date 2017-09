Indignada. Así se muestra la ex chica reality Manuela Garrido Lecca. A través de sus redes sociales decidió escribir un extenso mensaje para dejar en claro cuál es su relación con la terrorista Maritza Garrido Lecca, quien fue liberada el 11 de setiembre a las 9 de la noche.

Maritza Garrido Lecca salió libre tras 25 años de estar en prisión por haber escondido a Abimael Guzmán cuando las fuerzas del orden lo buscaban por terrorismo. Luego de su arresto, confesó no sentirse arrepentida por su complicidad en los actos terroristas.

En el caso de Mijael Garrido Lecca, sobrino de Maritza Garrido Lecca, el periodista decidió dedicarle una cruda carta a la terrorista días antes que salga en libertad. El exconductor de 90 Matinal dejó en claro que el apellido los unía más que la misma familia.

Ahora, la exparticipante de Combate, Manuela Garrido Lecca también sale al frente. A través de su cuenta Facebook, la joven deja en claro que no tiene ninguna relación con la terrorista Maritza Garrido Lecca.

Maritza Garrido Lecca salió de prisión

"Maritza y yo compartimos el mismo apellido ; sin embargo, no tenemos ningún parentesco cercano. Ni yo ni mis papás ni mi familia cercana conocemos a la señora Maritza. Además, creo que el hecho de compartir un apellido no significa compartir la misma ideología, el mismo pensamiento, los mismos valores o las mismas creencias", escribió Manuela Garrido Lecca en su cuenta Facebook.

Además, dejó en claro que ella rechaza cualquier tipo de acción de violencia y no esta ni estará de acuerdo con el terrorismo o el odio. Manuela Garrido Lecca pide que no le sigan preguntando por Maritza Garrido Lecca.

"Con todo respeto, esto es lo único y último que diré sobre este tema y mi apellido. Creo que los que me conocen y me siguen saben perfectamente cual es mi posición al respecto. Jamás estaré de acuerdo con la violencia, el terrorismo o el odio porque creo que de esa manera no se resuelve absolutamente nada", declaró Manuela Garrido Lecca.

