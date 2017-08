La banda del Chino: Martín Arredondo presenta a su guapa hija y le dicen suegro [VIDEO y FOTOS]

El periodista e integrante de La Noche es Mía, Martín Arredondo, utilizó sus redes sociales para presentar a su guapa hija Silvana. El también productor publicó videos y fotos al lado de la joven, quien lo acompaño al estreno de la película Once Machos.



Martín Arredondo se siente muy orgulloso de los logros de su menor hija. "Sí... se me cae la baba. Ya creció mi niña. Gracias @andreajosedesigns por embellecerla aún más con tus joyas", escribe el periodista en Instagram.



La joven se lució con una falda larga y un top. Muchas personas comentaron sobre las prendas que llevaba la hija de Martín Arredondo. Compañeras del trabajo del periodista afirman que la joven lucía elegantísima.



Aldo Miyashiro también publicó el video de Martín Arrendondo y comentó que su hija es guapísima gracias a la mamá. El periodista actúa en la película Once Machos, cinta que cuenta las aventuras de un equipo de barrio.

Y ya saben... este jueves todos al cine para despertar de su letargo a #Dientes en #OnceMachos #Estreno10deAgosto Una publicación compartida de Martin Arredondo (@arremar56) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 8:10 PDT

La película Once Machos fue estrenada el 3 de agosto y logró convocar a más de 45 mil personas en el estreno. La cinta ha recibido críticas mixtas, Aldo Miyashiro relata que las lee todas porque siente que tiene que seguir aprendiendo.



Este excelente recibimiento del público confirma la gran popularidad y cariño que le tienen a Aldo Miyashiro y al resto del elenco de la cinta que conforman Yaco Esquenazi, Cristian Rivero, André Silva, Daniel Peredo, Pietro Sibille y el periodista Martín Arredondo. Miyashiro se sintió cómodo trabajando con varios de sus amigos.



'Once Machos' contará la historia de un barrio que apuesta en un partido de fútbol lo único que tienen en la vida: sus casas. El equipo de barrio acostumbrado solo a perder, se enfrentará a Los Diamantes, equipo de fútbol profesional, perteneciente a Jaime, ex vecino y villano de la historia, quien pretende tumbar todo el barrio para construir el centro comercial más imponente del país.



Los actores han decidido visitar las salas de cine y han sentido que las personas se sienten muy felices tras visionar la película. "En esta película trabajo con mis amigos y eso es algo especial. Hemos sido muy felices grabándola. ¿Si busco repetir el éxito de Calichín? Yo creo que Calichín tuvo una cifra monstruosa, casi un millón de personas la vieron y, quizás con 'Once machos', nuestra meta no es tan ambiciosa. Pero queremos que la gente vaya a verla y pasarla bien", indicó Aldo Miyashiro.

Alfombra azul con mi princesa inca. (Mi hija) Gracias @carolasolisperu dejarnos mostrar tu talento. Una publicación compartida de Martin Arredondo (@arremar56) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 10:43 PDT