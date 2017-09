Maryloly López: "Yahaira Plasencia es una mentirosa" [VIDEO]

La actriz Maryloly López arremetió contra Yahaira Plasencia, a quien calificó de mentirosa y poco profesional al plantar un show que tenía programado en su establecimiento.



Como se sabe, la cubana contrató a la salsera para que se presente en su local ‘Son de Cuba’, el martes pasado, pero no lo hizo y mandó a decir, a través de su mánager, que estaba enferma.



Sin embargo, ese mismo día actuó en otro lugar en Miraflores.

“Hablé con su mánager Alfredo Rodríguez, incluso le pagamos un adelanto del 50 %. Nos comunicamos con él esa madrugada y me decía que estaban a unos minutos, a unas cuadras, recién a las 3 dijo que Yahaira estaba mal y no iba a venir, pero apareció en el último local donde la anunciaron cantando y bailando. Ahí me di cuenta de que todo era una farsa, que no estaba enferma y que era una mentirosa”, contó con Maryloly.



Debido a esta situación, la cubana tuvo que devolver el dinero de las entradas y entregar el libro de reclamaciones a algunos de los asistentes, que dejaron sentada su queja por culpa de la ‘Reina del totó’



“No entiendo cómo se puede llamar artista cuando no respeta al público, miente descaradamente y al otro día sale sonriente como si nada hubiera pasado”, escribió Maryloly en su Facebook.



Horas después, comentó que Yahaira Plasencia ya le había devuelto el dinero que le dio de adelanto.



Por otro lado, el mánager de la salsera le dijo a Maryloly que la expareja de Farfán ‘es inmadura’.



“Lamentablemente, todavía no llega a la madurez que un artista necesita y piensa que esto es un reality”, le escribió en su WhatsApp.



A su vez, la salsera, a través de Facebook, se disculpó por no asistir al show, asegurando que tiene un problema renal.