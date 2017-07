Mauricio Diez Canseco: Antonella De Groot está embarazada pero Daylin Curbelo arruina la noticia con revelación [VIDEO]

Mauricio Diez Canseco está más feliz que nunca. El empresario anunció frente una cámara de televisión que su esposa Antonella De Groot está embarazada. Ambos estaban disfrutando de un evento en uno de los locales de 'Brad Pizza' cuando fueron abordados por la prensa.

"Primicia. Estamos felices. Se viene el nuevo heredero. Se viene el quinto cachorrito. Nadie lo sabe", dijo Mauricio Diez Canseco a las cámaras de Amor Amor Amor.

La misma Antonella de Groot confirmó la noticia. Sin embargo, indicó que apenas tiene un mes de embarazo, razón por la cual no quiso hablar más del tema. Pero después de lanzar el informe, Daylin Curbelo decidió conectarse con el programa para hacer una revelación.

La cantante de salsa y expareja de Mauricio Diez Canseco quiso dejar en claro que ella no hablará sobre el empresario o su esposa porque si lo hace, causaría grandes daños. Pero lo que más llamó la atención fue su comentario sobre el embarazo de Antonella de Groot.

Mauricio Diez Canseco: Antonella De Groot embarazada

"A mí también me hizo lo mismo. A mí nunca se me olvida cuando me tocaba la barriga y decía que estaba embarazada cuando yo no lo estaba. Me hizo lo mismo. Voy a buscar las imágenes. Yo me quedaba en shock frente a las cámaras", dijo Daylin Curbelo.

Sin embargo, y frente a esta fuerte revelación, Peluchín informó que el jefe de prensa de Mauricio Diez Canseco confirmó que Antonella de Groot sí estaba embarazada.

Daylin Curbelo hace terrible acusación sobre Mauricio Diez Canseco

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.