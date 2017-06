Mauricio Diez Canseco: Su esposa le hace escándalo porque él llama "bebita" a su ex, Annabel Torres [VIDEO y FOTOS]

La modelo Antonella De Groot le hizo un tremendo escándalo al empresario Mauricio Diez Canseco porque él llamó a su ex pareja Annabel Torres con el apodo cariñoso de "bebita". "¡Qué te pasa! Nada de "bebita", la única soy yo.Las amigas son "amigas", "bebita" es tu esposa.", le dijo la modelo.



Antonella De Groot expresó su incomodidad por la presencia de Annabel Torres en evento. "Obviamente me molesta, yo creo que como a cualquier mujer no le gusta ninguna ex. Normal, no hay problema", indicó la modelo.



Mauricio Diez Canseco intentó calmarla diciéndole que Annabel Torres siempre había sido una bebita y una amiga buena, que no había que ponerse celosa. Antonella De Groot explicó que tiene otro concepto de amigos.



Además, Antonella De Groot indicó que no entendía porque cuando ella se acercaba a su esposo, Annabel Torres huía. Por su lado, Torres indicó que Mauricio Diez Canseco no era su ex, que sólo había salido con él.



La esposa de Mauricio Diez Canseco no soportó esto