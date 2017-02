Mayimbú desapareció de la TV y ahora es acusado por agredir a mujer [VIDEO]

¡Grave acusación! Después de desaparecer de la televisión y de Chollywood, José Luis Mendoza Páucar, mejor conocido como Mayimbú, ahora protagoniza un nuevo escándalo. Según una joven, el ex ahijado de Carloncho la agredió física y verbalmente.

Andrea del Pilar Dávalos Estrada utilizó su cuenta Facebook para denunciar que Mayimbú le tiró una patada directo en el estómago y cortó su rostro con una botella rota.

"Mayimbú me mete un patadón en la barriga y su amiga también. En eso yo intento defenderme y vienen 3 chicas más. Una me hizo marcas en la cara. Mayimbú agarrando a mi amiga para que no pueda defenderme y reventó una botella en el suelo y me cortaron el cuello", escribió en su cuenta Facebook la joven que denuncia a Mayimbú.

En la red social, la Andrea Dávalos compartió fotos de cómo quedó su rostro y cuello en donde recibió los cortes. Según contó, ella solo se acercó para pedirle un selfie a Mayimbú como parte de un reto que tenía con su amiga pero que nunca esperó una reacción tan violenta.

Mayimbú desapareció de la televisión después de que el programa que protagonizaba con Carloncho sea levantado del aire de Latina. El peculiar personaje se hizo conocido cuando el programa 'Verano Extremo' se grababa en Agua Dulce.

Luego, Mayimbú se presentó en el programa El Valor de la Verdad en donde respondió con la verdad para llevarse el dinero. En el espacio conducido por Beto Ortiz, el ahijado de Carloncho contó pasajes de su vida y su paso por las calles.

Luego, Mayimbú desapareció de la televisión y quiso regresar con el programa Para que te traje en donde participaba Carloncho, Xoana González y Melcochita. Sin embargo, el locutor radial ya había roto palitos con su ahijado y no quería que regrese a la televisión.

