Mayra Goñi y su increíble cambio de look [VIDEO y FOTOS]

La actriz que interpreta a Viviana en la novela Ven Baila Quinceañera, Mayra Goñi, se laceó el cabello y publicó el cambio de look en su cuenta de Instagram.



En la imagen de Instagram se observa en primer plano el rostro de Mayra Goñi y su cabello laceado que le cae sobre los hombros. La actriz esta vestida con una casaca verde y un bibirí blanco.



Sus fans no tardaron en comentarle lo bien que se veía con el cabello laceado en Instagram. Muchos consideran que le queda mejor que el cabello ondulado. La actriz Mayra Goñi agradece la imagen al fotógrafo Rodrigo Díaz.

#maldito #single #muypronto 📸 @rodrigodiazfoto Una foto publicada por Mayra Goñi (@mayragoni) el 11 de Ene de 2017 a la(s) 5:47 PST

La actriz Mayra Goñi probablemente aparezca en la nueva edición de la revista Fashion Book, donde se publican en su mayoría las fotos de Rodrigo Díaz.



Mayra Goñi publicó la foto de su cambio de look con la siguiente descripción: "Maldigo, single, muy pronto, Rodrigo Díaz".



La publicación en Instagram de Mayra Goñi tiene más de cinco mil me gusta y suma más comentarios que elogian el nuevoo look de la actriz ¿Aparecerá así en un nuevo capítulo de Ven Baila Quinceañera?