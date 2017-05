Mayra Goñi destruyó a Víctor Hugo Dávila recordándole el peor error de su pasado [VIDEO]

Mayra Goñi demostró que tiene la lengua afilada y no se amilana ante nadie. La actriz de Ven Baila Quinceañera y Avenida Larco llegó el último miércoles 17 de mayo al programa La Banda del Chino para acompañar a Aldo Miyashiro en la conducción y promocionar su canción "Maldito".

Sin embargo, apenas llegó al programa, Mayra Goñi dedicó su nuevo single a varios de los presentes en el programa La Banda del Chino, incluyendo a Víctor Hugo Dávil. La actriz fulminó al 'reportero del pueblo' con este comentario.

"No quiero que Víctor Hugo se me pegue porque no quiero salir en ampays, en carro menos, en la playa, nada de eso", dijo Mayra Goñi al inicio de su participación en el programa de La Banda del Chino.

Mayra Goñi en La Banda del Chino

Recordemos que hace unos años cuando Víctor Hugo Dávila trabajaba en Enemigos Públicos, fue ampayado por las cámaras de Amor Amor Amor junto a la asistente de producción del programa.

El 'reportero del pueblo' se encontraba en estado de ebriedad y la asistente tuvo que manejar la camioneta de Víctor Hugo Dávila. Ambos llegaron a una playa en Chorrillos en la madrugada y luego se retiraron aproximadamente a las 6 de la mañana.

Este ampay ocasionó la renuncia de Paola Ordoñez y Víctor Hugo Dávila del programa Enemigos Públicos. Posteriormente, el reportero apareció como invitado en El Gran Show en donde habló de lo sucedido.

