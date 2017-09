Mayra Goñi se venga de Flavia Laos y publica tremendo video privado de actriz [VIDEO]

Las actrices de 'Ven Baila Quinceañera', Mayra Goñi y Flavia Laos, son muy amigas fuera de cámaras. Por eso, las bromas no se hacen esperar entre ambas como esta que sin duda será recordada por muchos fans de Laos.



La historia empieza cuando Mayra Goñi le presta su celular a Flavia Laos, al parecer la cantante le habría pedido a la actriz que le enseñe a bailar la canción La Paradinha. Laos pensó que sólo se quedaría en el celular de la cantante, pero no fue así.



La Paradinha es una baile muy particular que se practica en Brasil, donde las chicas y chicos mueven el trasero al ritmo de la música. Flavia Laos sin duda no esperaba que este video saliera a la luz, pero no contó con la astucia Mayra Goñi.



Mayra Goñi decidió exponer a Flavia Laos y publicó las coreografías que nunca debieron ver la luz. "Olvidaste borrar unas cositas de mi teléfono, algo así como coreografías", escribió Mayra Goñi en la publicación de Instagram.



Flavia Laos y Mayra Goñi se conocieron grabando la novela 'Ven Baila Quinceañera'. La primera saltó a la fama cuando participó en America Kids, mientras que Mayra Goñi participó en el reality de canto Rojo Fama Contra Fama.



Flavia Laos y su video privado