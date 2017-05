Melania Urbina: Toda una 'chica dinamita' a sus 40 años y lo confiesa todo en +Mujer [FOTOS]

Melania Urbina dejó atrás su papel de la 'Monsefueana' de 'Al fondo hay sitio' para convertirse en la tierna Ana, una profesora que se roba el corazón de más de uno en la serie 'De vuelta al barrio'. También se alista para volver a interpretar a la 'Chica Dinamita' en Dyango 2 y que ha causado todo un revuelo entre sus seguidores.



Melania Urbina se dio un tiempo y conversó con la revista +Mujer de Trome, donde se confiesa cómo se encuentra ahora, ad portas, de cumplir 40 años.



Melania, estás de vuelta en la televisión.

Sí, estoy muy contenta y agradecida de ser parte de la serie ‘De vuelta al barrio’. Mi papel es el de Ana, una profesora paciente y dulce que sufre el abandono de su esposo.



Está ambientada en los años 70, justo la década en la que naciste.



Es verdad, la serie inicia en el año 1977, el mismo año en el que nací y eso me parece genial.



¿Qué recuerdos tienes de tu infancia?



Mis primeros seis años los viví en el extranjero. Hasta los tres años viví en Ecuador y luego en Venezuela. Recuerdo que con mi familia nos íbamos de paseo en el carro de mi papá y él manejaba lentísimo. Con mis hermanos le decíamos “Mira papá, esa señora que ha pasado caminando, ya te pasó”. (risas)

SE DESNUDARÁ EN DYANGO 2



Melania Urbina sostuvo que solo es rebelde en su trabajo. "Tengo una mente muy abierta y soy transgresora con mi chamba".



¿Hacer el desnudo en Django fue una rebeldía?



Ahí aporté al cine un poco de osadía y mostré que soy una actriz valiente.



Ahora en la segunda parte de la película, ¿también habrá desnudos?



Después de quince años, claro que habrá ese tipo de escenas.



¿Existe un parámetro de edad para hacer desnudos?



Creo que las actrices que lo hacen a mayor edad tienen más mérito. Todos los cuerpos son hermosos.



FELIZ A LOS 40



Pese a parecer una joven de 20 años, Melania Urbina está próxima a cumplir los 40 años y asegura que es una edad importante y bonita. "Lo relaciono con la madurez. Creo que conforme pasan los años uno tiene las cosas más claras y ya sabes lo que no quieres".



"Mi genética me regaló verme menor. Cuando era chibola quería entrar a una discoteca y no me dejaban. Hace algunos años estaba en París y me quitaron la copa de vino de un restaurante porque pensaron que era menor de edad", recalcó Melania Urbina.



