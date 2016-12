En navidad, muchos famosos publicaron fotos de sus celebraciones en Facebook. Es el caso de la actriz Melania Urbina quien subió una foto al lado de su ahijado con un mensaje bastante emotivo.



"Él es mi querido y churrísimo ahijado Etienne. Pasar Navidad juntos, después de tantos años, me llena de felicidad a mi y a toda mi familia. Él tiene un lugar especial en mi mesa y en mi corazón. Si tu también tienes un invitado especial en tu mesa, publica esa foto con orgullo y di que aquella persona tiene #UnLugarEnMiMesa. Les deseo a todos una Navidad llena de amor y unión familiar!", escribió Melania Urbina en Facebook.



Sin embargo, un usuario en Facebook, Renzo Eduardo Amadeo, hizo un comentario machista en la publicación de Melania Urbina. "A la madrina se le arrima, dale ahijado con todo", escribió el joven.

Esta fue la foto que publicó Melania Urbina en Facebook. Esta fue la foto que publicó Melania Urbina en Facebook.

Esto desató la cólera de Melania Urbina, quien no tardo en responder el comentario inapropiado de Renzo en Facebook. "Sabes, yo leo todos los comentarios. Y no creo que te parecería divertido si alguien le dice eso a tu mamá, tu hermana o a alguna mujer que quieras", le escribió la acriz.



Melania Urbina continuó y con estas palabras terminó de darle una lección al muchacho: " Te deseo en estas fiestas, mucha empatía, consideración y respeto, porque creo que te faltan. Saludos y feliz Navidad".



El comentario de Melania Urbina en Facebook supera los 652 me gusta. El joven hasta el momento no pide disculpas y consideran que solo es una broma.



Melania Urbina contesta la mayoría de sus comentarios en redes sociales. Considera que es un buen canal para comunicarse con sus fans.