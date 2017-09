‘Melcochita’ festejó sus 81 años rodeado de su familia [VIDEO]

Todavía sopla. Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, apagó ayer domingo 81 velitas. Muy orgulloso, el actor cómico aseguró que como el mar, es viejo, pero aún se mueve.



Acompañado de sus amigos, hijos y su esposa Monserrat Seminario, ‘Melcochita’ ‘tiró la casa por la ventana’ presentando un menú variado con arepas, seco de cabrito y como plato de fondo, chanchito al palo ‘sazonado con un poquito de viagra’, dijo entre risas.



“Cumplo 81 añitos, pero tengo la potencia de un muchacho de 18. ¿El secreto? Pura maca y siempre verle lo positivo a la vida. Este cumpleaños lo disfruto al máximo”, expresó ‘Melcochita’.



La más animada en la celebración fue su esposa, quien en todo momento lo acariciaba y besaba.



“Muchos afirmaron que ella no me amaba, pero cuando viví lo del accidente le tapó la boca a todos. Estuvo dos días esperándome, sin tener yo ni un sol y con un futuro incierto. Por eso, ahora estamos más unidos y felices”, comentó ‘Melcochita’. Y claro, con ‘Melcocha’ eran infaltables los chistes.

“Dos borrachos hablaban. Uno le preguntó al otro: ‘Oiga, compadre, ¿a usted le gustan los tríos?’. ‘Claro que sí, amigo, me encantan’. ‘Entonces vaya corriendo a su casa que solo falta usted’”.



Ante la solicitud de los asistentes, ‘Melcochita’ tuvo que contar uno más: “El otro día sonó el timbre de mi puerta y era el vecino, quien me dijo: ‘Soy su vecino de abajo. Estoy harto de los gritos de su esposa por las noches: ‘¡Vamos Luis, más, más!’ ¿Puede hacer el amor de una manera menos ruidosa?’. Yo le respondí: Sí, caballero, pero yo no me llamo Luis, sino Pablo y todas las noches estoy de show”.