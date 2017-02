Melcochita: "El dinero es el diablo" [VIDEO]

El cómico Melcochita sufrió una descompensación al ver que no cesan las peleas entre sus hijos y señaló que él no ha denunciado ningún robo o estafa de su hijo mayor, Pablo.



Monserrat Seminario, esposa del sonero, comentó que la cólera y el estrés tumbaron a Melcochita, subiéndole los niveles de azúcar por la diabetes que padece, y no descarta internarlo en los próximos días para su recuperación. Además, debe llevar terapia física tras el accidente que sufrió.



“Todo esto me cansa, me agota. No quiero problemas en mi vida, yo no me meto con nadie. Esa plata, de la que tanto hablan, sirvió para pagar todo lo referente al accidente, porque fueron 20 mil soles de caución, 16 mil de gastos de la operación, 10 mil de abogados y otros más. No hay duda de que ‘el dinero es el diablo’”, comentó Pablo Villanueva, al conocer que no cesan los ataques entre sus hijos Susan, Yessenia y Pablo Jr.



Por su parte, Monserrat añadió que ahora ella es la mánager del cómico.



“No me interesan las peleas de sus hijos, solo me dedico a cuidar a mi esposo y familia. Ahora yo manejo su carrera, me encargo de todo. Todos tienen las puertas abiertas para visitarlo, pero sin traer problemas, chismes ni mala vibra”, dijo Monserrat. (E. Castillo)