Melcochita tras accidente que acabó con la vida de una persona: "Esto es una pesadilla"

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, habló por primera vez tras el lamentable accidente de tránsito que protagonizó hace unos días, cuando se dirigía a Piura y que dejó como saldo un muerto.

Melcochita contó que tiene que seguir trabajando para poder ayudar a la viuda del hombre fallecido y también al que resultó herido pues tiene terapias y rehabilitación que hacer.

El cómico contó a Perú21 que no es un robot y es consciente que mató a una persona pero que jamás trató de hacerlo pues todo fue un accidente que hubiese querido evitar.

Melcochita tras accidente.

"Fue un accidente. Yo manejaba porque Monserrat (esposa) estaba cansada, íbamos a pasar las fiestas en el norte con mis hijas. Una moto se cruzó y no pude frenar a tiempo. Fue un accidente que pudo terminar peor", contó Melcochita.

Además, el cómico de más de 80 años manifestó que regresará a trabajar este 27 de diciembre en un evento por el día del Hincha Blanquiazul, pues ya lo tenía pactado y debe cumplir.

"Mi trabajo es ser cómico. Yo tenía un contrato con la barra de la tribuna sur de Alianza Lima para hoy (Día del Hincha Blanquiazul) y tengo que cumplir. No tengo de otra. No soy ingeniero ni abogado, soy comediante. Si no trabajo, no puedo cumplir con los señores (familias de las víctimas)", declaró Melcochita.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.