'Melcochita' negó haber abandonado a herido en accidente [VIDEO]

El cómico Melcochita negó que haya abandonado al agricultor Jorge Saldaña Sánchez, quien resultó herido en el accidente automovilístico que protagonizó hace unas semanas, en Paiján.

En declaraciones para América Televisión, Saldaña Sánchez comentó que necesita unas operaciones y que Melcochita ni le contestaba el teléfono.



“Eso no es cierto, yo estoy cumpliendo con ese señor. Son tonterías lo que dicen, porque he pagado lo que el juez ha determinado. Es más, también me siento afectado, tengo dolor en todos mis huesos, cabeza y hasta en el pulmón. Me siento fatal, tampoco soy millonario”, dijo Melcochita.



En tanto, el doctor Walter Barragán, abogado de Melcochita, aseguró que le han dado alrededor de 13 mil soles a dicha persona.

“Estamos ofreciendo toda la ayuda necesaria, más de lo que nos obliga el juez. Queremos lo mejor para su recuperación, lo que dice no es exacto”, agregó.



(E.C.)

