Melcochita: Hijo del cómico manifiesta que su padre necesita un psicólogo [VIDEO]

“Mi papá es otro”, dijo Pablo Junior, hijo de ‘Melcochita’, quien pasó la Navidad en Piura con la familia de su esposa Monserrat.

“Para las personas que lo conocemos, sabemos que es alegre, que para molestando a todo el mundo. Pero él no está bien, porque no hay nada de eso. Ahora lo vemos triste, es otro”, dijo Pablo.



“Ver a una persona callada, apartada de todos y pensativa ya es preocupante, porque no es el mismo. Yo creo que va a necesitar un psicólogo”, agregó el hijo de Melcochita.



De otro lado, afirmó que a pesar del momento difícil que atraviesa ‘Melcocha’, tendrá que seguir con sus presentaciones, además de estar pendiente del proceso que se le sigue por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. También pagará una caución de 20 mil nuevos soles y una

indemnización a los deudos de Gilmer Castillo y al herido. (B.Pashanasi)