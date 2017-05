'Melcochita': El licor chileno afloja el estómago [VIDEO]

El cómico Melcochita resaltó la calidad del pisco, nuestra bebida bandera, afirmando que es insuperable en el mundo entero y que el licor chileno ‘afloja el estómago’.



“Los chilenos nos provocan una vez más y hay que tener cuidado porque lo que quieren es originar un conflicto. Nosotros tenemos un pisco insuperable, una bebida de los dioses, no como el licor chileno que afloja el estómago”, comentó el cómico.

Contó que ha recorrido medio mundo y no ha encontrado nada mejor que el pisco.



“He viajado a los cinco continentes y el pisco peruano es único. He ido a Chile y tanto peruanos como chilenos se han vacilado con mis chistes”, dijo el humorista.



‘TIENEN LA MECÁNICA DEL CHOREO’

Para Phillip Butters, lo sucedido con el pisco en Chile es una muestra más de que quieren apropiarse de todo lo bueno que tiene el Perú porque están acostumbrados al ‘choreo’.



“Para empezar, hay peruanos que deben ser sancionados por pretender participar sin la denominación de origen, solo por ganarse unos soles más. Pero más allá de eso, los chilenos tienen la ‘mecánica del choreo’, por eso en su escudo dice: por la razón o la fuerza. No solo es el pisco, ha sido la chirimoya, el suspiro a la limeña... que no jod.., ya nos han robado bastante”, detalló. (E. C)

