'Melcochita' lloró al recordar accidente que dejó un muerto [VIDEOS] 

'Melcochita' no pudo evitar quebrarse cuando se refirió nuevamente al accidente que protagonizó en La Libertad, y que dejó como saldo un muerto, este lunes al presentarse en 'Tengo Algo que Decirte', espacio conducido por Lady Guillén.

"En ese momento pensé en el día en que nací, la familia, mis hijas, en el señor que había atropellado... La señor habla porque tengo dinero, pero yo no tengo dinero porque lo invierto con mi familia", afirmó 'Melcochita' empezando a llorar.

"Me han insultado, que yo estaba borracho. Pero yo nunca tomo, sería un hombre cruel que yo tome estando mis hijitas viajando. Perdónenme por favor, no piensen mal de mí. Tengo eso adentro porque no saben lo que estoy sufriendo por su familia, por la mía también", narró 'Melcochita' entre lágrimas.

"A veces pienso que mejor hubiera muerto yo para no estar sufriendo con esto" , continuó 'Melcochita', quien estuvo en el programa de Latina acompañado por su abogado.

Recordemos que 'Melcochita' orden de comparecencia restringida luego de accidente en Paiján que le costó la vida a Gilmer Caballero.