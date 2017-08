Melcochita: "Yo canté para Pablo Escobar" [ENTREVISTA]

Pablo Villanueva hay muchos. Melcochita, hay uno solo. En el Perú lo paran y le piden un chiste, En el extranjero, a Melcochita le ruegan que improvise un son. Tal vez sea el último sonero peruano de calidad. Tal vez sea el último humorista criollo, de la calle, que puede vivir de esto.



A todo lo señalado hay que sumarle que Melcochita ya superó ocho décadas de vida, que su película es un hit, que nació en cuna humilde y recorrió el mundo innumerables veces. No te puedes perder esta entrevista.



Tiene 81 años, si yo fuera humorista -como usted- le diría que ya nos está robando oxígeno.

- Ja, ja, ja. Por supuesto que he pensado en la muerte. Sabe Dios cuántos años más me dará. No creo que viva más de 90 años.



¿Ya hizo su testamento?

- Mi herencia es los estudios que les di a mis hijos, plata no hay.



Dicen que no tiene ninguna propiedad. ¿Es cierto?

- Sí.



¿Por qué?

- Toda mi plata la he compartido con mi familia.



A su edad, ¿qué le falta hacer?

- Nada, no me falta hacer nada. Ya hice todo. He trabajado con los mejores soneros del mundo, en los mejores programas.



¿Se siente feliz por todo lo que ha logrado?

- Sí, muy feliz.

Melcochita, Pablo Villanueva Melcochita, Pablo Villanueva



Tiene 11 hijos ¿Se considera un buen padre?

- Sí, he sido un buen padre. Que algunos hijos hayan salido un poquito… pero yo los perdono, estoy con ellos. Los quiero a todos.



¿Se siente orgulloso de sus hijos?

- Todo padre quiere a sus hijos.



Muchos dicen que sus hijos son mantenidos, que viven de usted…

- Son mis hijos, padres de mis nietos. Mira, te voy a explicar algo para que entiendas cómo retribuye Dios a quienes ayudamos. Hace muchas décadas estaba almorzando en un restaurante de Colombia. A lo lejos vi a unos niños comiendo de la basura. Los invité a mi mesa, comieron y se quitaron. A la media hora regresan 20 niños diciéndome ‘padrino’. Me gasté 150 dólares, todo lo que tenía en ese momento, invitándoles comida. No me importó.



Es un hombre de buen corazón…

- Déjame terminar. Un par de horas después llegó un señor llamado Felipe, era un bravo de Colombia, algo así como Pablo Escobar. Yo soy conocido en Colombia como sonero. Este sujeto me reconoció y se acercó a saludarme. Al irse me dejó un sobre con tres mil dólares, diciendo que me admiraba mucho. Eso es lo que llaman karma, ¿no?



…

- Entonces yo sé que todo lo que doy, después será retribuido.

Melcochita, Pablo Villanueva Melcochita, Pablo Villanueva



Y ahora que toca este tema de los narcos ¿Recuerda haber hecho shows para alguno de ellos?

- Claro. Te cuento una, pasó hace muchos años. Me pidieron un show para Cali. Me hospedaron en el hotel más lujoso de esa ciudad, en séptimo piso del Intercontinental. A la medianoche me llevaron al noveno piso, donde había puros cisnes de hielo y bastantes lujos. Era el cumpleaños del hijo de Pablo Escobar. Aquella vez me acompañó el grupo Niche para cantar el tema ‘Pegaso’.



¿En verdad era Pablo Escobar?

- Claro. Me dio tres mil dólares por tocar una canción. Yo llegué, canté ‘Pegaso’ en cuatro minutos y me regresé a Lima.



No le creo…

- Otra más. También trabajé para (Gilberto Rodríguez) Orejuela. Allá en Colombia trabajaba en las grandes orquesta, los mafiosos pagaban bien. Uno es músico, puede trabajar con quien le de la gana. Eran miles de dólares.



Y pensar que su infancia fue muy humilde, ¿De dónde es?

- De Manco Cápac 385, La Victoria.



La Victoria, distrito picante…

- En ese tiempo era el mejor distrito de Lima. Hacían los desfiles de carros alegóricos de los carnavales. Ahora es el peor de Lima ja, ja, ja.

Melcochita, Pablo Villanueva Melcochita, Pablo Villanueva



¿Pata de perro?

-Uy, para qué te cuento…



¿Qué es lo más triste que recuerda de su infancia?

- No he tenido una infancia triste. Mi papá era sastre y nos hacía juguetes de caja de mango. Me hacía zapatos de tela y cartón. A los 7 años yo lustraba zapatos, después aprendí a hacer pantalones con mi hermana Sabina. Luego mi hermano Miguel me enseñó a tocar la conguita, después aprendí a tocar batería.



Pobres pero felices.

- Así mismo, tuve unos maravillosos padres.



¿Ellos vieron su éxito?

- Mi mamá vio mi éxito, mi papá no.



Dicen que usted es descendiente de franceses.

- Sí, mi apellido es francés: Branda. Pablo Villanueva Branda. Mi abuela era esclava, una esclava hermosa, y se hizo amores con un francés, mi abuelo. Por eso mi mamá siempre quiso y soñó con ir a Francia. No pude cumplirle ese sueño.

Melcochita, Pablo Villanueva Melcochita con el ministro de Cultura, Salvadr del Solar.



¿Desde qué edad trabajó?

Desde la edad de 9 años trabajé en una ladrillera.



¿Cuántos años han pasado desde la primera vez que pisó un escenario?

Ya son 60 años.



¿Tropezó con los excesos propios de los artistas: sexo, alcohol y drogas?

- Nunca he estado en cosas malas. Siempre he sido una artista responsable. Nadie puede hablar mal de mí.



Pero a mí me han dicho que era más bravo que Julio Iglesias con las mujeres…

- Bravo, no. Desde muchacho ya pensaba como viejo. No era muy vicioso en el sexo.

Melcochita, Pablo Villanueva Melcochita, Pablo Villanueva



¿Quién ha sido el amor de su vida?

¿El amor de mi vida? Tantas mujeres… Te digo una cosa, nunca me he enamorado con locura. Pensaba: Si se me va, voy a sufrir.



Ha tenido una vida increíble, pero no quiere hacer una película autobiográfica ¿Por qué?

- Porque la gente quiere reírse. ¿Acaso ‘Cantinflas’ alguna vez hizo una película sobre su vida? ¿’Charles Chaplin’ hizo una película sobre su vida? Tú eres cómico para hacer reír.



Ha dicho que no se siente reconocido en el Perú.

- Es cierto. Eso es un gran pena. No me han hecho un homenaje, yo he sido un artista sin polémicas, con una trayectoria intachable.



¿Se siente más músico que humorista?

- Me gusta ser músico antes que cómico.



¿Y por qué en Perú no le conocemos tanto esa faceta?

- Las radios nunca difundieron mi música. Porque es primordial que las radios difundan.



Me sorprende que con tanto arraigo en el Perú, nunca haya querido incursionar en la política…

- Ahí nomás, sobrino. Quiero que mi público me recuerde con cariño, no con odio ja, ja, ja.

Melcochita, Pablo Villanueva Melcochita, Pablo Villanueva



Pongámonos serios. Usted es casi, casi promo de PPK (78). ¿Qué opina de su gestión?

- Hasta ahora no he visto nada. Es mi amigo, he estado en su casa, pero también tengo que decirle las cosas claras.



¿Cuál es el peor mal del Perú?

- La delincuencia.



¿Qué solución propone?

- A todos los delincuentes los mando a la selva para que trabajen la chacra.



¿En el tema de educación?

- Hay profesores que no están preparados. Tienen que ser capacitados.



¿Los congresistas? ¿Cómo van?

- No están haciendo nada, solo la vida imposible al presidente.



¿Está a favor del indulto a Fujimori?

- A favor. Te voy a explicar. ¿Te acuerdas de las bombas? ¡Bum, bum, bum! ¿Quién ‘chapó’ a Abimael Guzmán y en qué periodo? La gente no se acuerda. Alan García nos dejó sin banca, el sol lo convirtió en Inti. Fujimori acabó con lo peor de este país.





Melcochita con David Letterman ;)