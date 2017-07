Melcochita contentó por éxito de su película [VIDEO]

El cómico Pablo Villanueva, Melcochita, señaló que se encuentra muy feliz con la acogida de su película ‘Gemelos sin cura’, que durante los tres primeros días de exhibición ha superado los 90 mil espectadores.



“Me siento contento porque el público está viendo la película, me hace feliz que salgan con una sonrisa porque se han divertido. No conozco de cifras, yo solo quiero que el pueblo ría y se distraiga”, comentó Melcochita.



De otro lado, Melcochita añadió que su única receta para vivir con tranquilidad es no meterse en chismes y tener una mujer que te ame de verdad.

“Es mejor estar fuera de los escándalos, eso a la gente le aburre. Prefiero estar contándoles un chiste y alegrarles la vida. Además, vivo sin hacerle daño a nadie junto a mi mujer y mis hijas”, comentó Melcochita.



¿Cómo mantener el amor con tanta diferencia de edad?

Muchos decían que ella estaba conmigo por interés, pero lo del accidente fue una prueba. Yo estaba detenido, sin dinero y con un pie para irme preso... y Monserrat estuvo esos días esperándome sin dormir en una banca. Cualquier otra se hubiera largado, pero ella se quedó a mi lado.