Melissa Klug: 10 fotos de su guapa y talentosa hija mayor [VIDEO y FOTOS]

Melissa Klug se entero que estaba embarazada a los 15 años, fruto de su relación con el empresario chalaco Raúl Marquina nació Gianella Marquina Klug, su primera hija. Esta semana la joven se convirtió en youtuber junto a sus dos hermanas Samara y Melissa Lobatón.



Gianella Marquina Klug, la primogénita de Melissa Klug, terminó el colegio el año pasado y tiene sueños de estudiar comunicaciones, quizás por eso ingresa al mundo de los youtubers.



Además, la hija mayor de Melissa Klug reveló que sufrió de parálisis facial cuando tenia 15 años y como esto le afectó porque recibía críticas de todo tipo.

"Cuando cumplí 15 años, a los seis meses, me dio parálisis facial y a veces me preguntan por qué nunca sonrío o por qué mi ojo sale chiquito. Quedé con secuelas", comentó la hija mayor de Melissa Klug en un video de YouTube.



"No permito que se me baje la autoestima o me sienta menos como persona o me avergüence mucho. Por momentos cuando estoy muy estresada o nerviosa, se nota, pero otra veces no, hasta me mato de risa", indicó la hija de Melissa Klug.



La joven utilizó su cuenta de YouTube para darles consejos a las chicas que atraviesan una situación similar. "Yo quisiera a todas las chicas que tengan parálisis facial que normal me pueden hablar y yo les puedo aconsejar, darles tips y todo. En mi caso puede durar por gran tiempo pero yo les doy mi apoyo, chicas", aconsejó la hija de Melissa Klug.